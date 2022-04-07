تعرف على مشروعات حياة كريمة بقرى أبو قرقاص فى المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

يستعرض اليوم السابع عددا من المشروعات الجارى تنفيذها فى بعض من قرى مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، ضمن مبادرة حياة كريمة التى تشمل 192 قرية، بالإضافة إلى 757 تابعا لتلك القرى فى 5 مراكز؛ وهى ديرمواس وملوى وابوقرقاص ومغاغة والعدوة، وجرت إضافة مركزى بنى مزار وسمالوط.

وتشهد قرى مركز ديرمواس عددا كبيرا من المشروعات التى تعمل على تغيير واقع الريف المصرى والمنياوى بصفة خاصة؛ ففى الوحدة المحلية ببني عبيد التابعة لأبوقرقاص يجرى إنشاء مشروع وحدة طب الأسرة قرية ببني عبيد، ومشروع إنشاء مجمع الخدمات، وكذلك مشروع إنشاء مجمع زراعي بالقرية، وكذلك مشروع تطوير مركز شباب البربا التابعة للمركز، ومشروع الصرف الصحي بنفس القرية.

أما الوحدة المحلية باتليدم التابعة لمركز أبوقرقاص تشهد عددا من المشروعات منها مشروع الصرف الصحي لقرية مكين ومشروع الصرف الصحي لقرية منشأة النصر

ومشروع الصرف الصحي لقرية ساقية موسي ومشروع الصرف الصحي لقرية نزلة السرو ومشروع إنشاء مجمع الخدمات باتليدم وأيضا مشروع مركز شباب اتليدم رفع كفاءة وتطوير المبني والسور والملعب ومشروع إنشاء مركز شباب عزبة إسحاق نزلة حرز ومشروع دعم المياه للمناطق المحرومة بقرية ساقية موسي، بالإضافة إلى مشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية اتليدم، استكمال أعمال الإزالة للبدء في أعمال الحفر والإنشاء.