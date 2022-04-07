ما أعراض أوميكرون الجديد "XE"؟ وهل تتشابه مع السلالة القديمة؟

فاطمة ياسر

ظهر متحور أو متغير جديد لكورونا وهو أوميكرون "XE"، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي الأعراض الخاصة به، وسنوضح حقيقة إذا كان يمكن الخلط بينة وبين نزلات البرد، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع " إكسبريس".

قامت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا"NHS" بتحديث قائمتها الخاصة بأعراض فيروس كورونا، وخاصة بعدما ارتفاعات أعداد الإصابة بمتحور أوميكرون، ورصدت 12 عرضا جسديا ولكنها ليست كلها حصرية للفيروس لأنها تتشابه بشكل ملحوظ بأمراض أخرى كنزلات البرد والإنفلونزا.

ومن الأعراض المرتبطة بمتحور كورونا أوميكرون "XE" التالي:

• ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

• سعال مستمر.

• فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق.

• ضيق في التنفس.

• الشعور بالتعب أو الإرهاق.

• ألم جسدي.

• صداع.

• التهاب الحلق.

• انسداد أو سيلان الأنف.

• فقدان الشهية.

• إسهال.

أما عن الأعراض المتعرف عليها لسلالة أوميكرون الأصلية هي:

- سيلان الأنف.

-العطس.

-التهاب الحلق.

وأوضحت NHS، أعراض البرد ومنها:

• انسداد أو سيلان الأنف.

• التهاب الحلق.

• الصداع.

• آلام العضلات.

• السعال.

• العطس.

• ارتفاع في درجة الحرارة.

• ضغط في الأذنين والوجه.

• فقدان حاستي التذوق والشم.

وبعد استعراض الأعراض الخاصة بمتحور كورونا الجديد، ونزلات البرد نجد أنهم متشابهان إلي حد كبير، ولذا يجب علينا أن نعلم كيف يمكنا أن نفرق بين الإصابة بأوميكرون ونزلات البرد؟.

أوضح الدكتور كريس موي نائب رئيس الجمعية الطبية الأسترالية أن بعض الأعراض هي مؤشر أقوى على الإصابة بكورونا على عكس التهابات الجهاز التنفسي الأخرى، فارتفاع درجة الحرارة، وضيق التنفس وآلام العضلات والتعب والغثيان والإسهال وفقدان حاسة التذوق هي كورونا، ولكن التهاب الحلق وسيلان الأنف أو السعال تعني نزلات البرد.