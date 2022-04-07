اليوم السابع
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مئات الوجبات يوميا.. شباب كفر الشيخ يجهزون مائدة شهية طوال رمضان (فيديو)

الخميس، 07 أبريل 2022 08:13 م
مئات الوجبات يوميا.. شباب كفر الشيخ يجهزون مائدة شهية طوال رمضان (فيديو) مئات الوجبات يوميا شباب كفر الشيخ يجهزون مائدة شهية طوال رمضان
كفر الشيخ - محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع، الإقبال على مأدبة رمضانية أقامها عدد من شباب مدينة كفر الشيخ، مسلمين ومسيحيين، يوميا وتتنوع الوجبات المقدمة للصائمين، وتقام المأدبة بحديقة أكمام بمجلس مدينة كفر الشيخ.



وبدأت المأدبة الرمضانية مع أول أيام عيد الفطر المبارك، يشارك فيها عدد كبير من الشباب، يقودمهم أحمد زكي، أحد الشباب الشهير بمشاركته المجتمعية من بينها مأدبة رمضان، وتعد المأدبة المئات من الوجبات اليومية، وجهزت المأدبة ترابيزات وكراسى، وأماكن متخصصة للعائلات، بالاضافة للصائمين من أبناء المحافظات الأخرى.
 

مئات الوجبات يوميا شباب كفر الشيخ مسلمين ومسيحيين يجهزون مائدة شهية طوال رمضان
مئات الوجبات يوميا شباب كفر الشيخ مسلمين ومسيحيين يجهزون مائدة شهية طوال رمضان

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