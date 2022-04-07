لتقوية جهازك المناعى ..خليك في الفواكه الملونة والزبادى والثوم

كتبت - ميرفت رشاد

تُعرَّف المناعة بأنها حالة القدرة على مقاومة مرض أو عدوى معينة عن طريق منع تطور مسببات الأمراض من خلال أجسام مضادة معينة أو خلايا دم بيضاء حساسة، وواحدة من أفضل الاستراتيجيات التي يمكننا التحكم بها لتعزيز المناعة هي اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في دعم جهاز المناعة، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - الفواكه الملونة:

فكر في اللون الأحمر مثل التوت البري أو الرمان، أو الخضار مثل الكيوي، أو البنفسجي مثل البرقوق أو التين، أو الأصفر مثل الأناناس أو المشمش، تحتوي هذه الفاكهة المختلفة على مجموعة من الفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية للمساعدة في مكافحة الأمراض ويمكن أن تعدنا بشكل أفضل للبكتيريا أو الفيروسات غير المرغوب فيها.

2 – الخضراوات الورقية الداكنة:

الخضراوات تحتوى على مجموعة من الألياف والمركبات مثل الكلوروفيل والليكوبين وبيتا كاروتين واللوتين والأنثوسيانيدين والتي يمكنها فعل كل شيء من دعم الأوعية الدموية الصحية إلى حماية رؤيتنا ، وتساعد جهاز المناعة لدينا.

3 – ادخل البروبيوتيك بانتظام:

تشير مراجعة في مجلة Nutrients إلى أن البريبايوتكس تعزز نمو البكتيريا المرتبطة بالفوائد الصحية، تشمل أفضل الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتك الثوم والبصل والهليون والخرشوف ، توجد البريبايوتكس أيضًا في العديد من الفواكه والخضراوات والفاصوليا والحبوب الكاملة الأخرى.

قد نسمع عن البروبيوتيك في كثير من الأحيان لأنها الكائنات الحية الدقيقة التي تمنح الفوائد، تدعم جهاز المناعة عن طريق منع نمو البكتيريا الضارة والمساعدة في القضاء عليها، تشمل الأطعمة البروبيوتيك الأكثر شيوعًا منتجات الألبان أو الزبادي والأطعمة المخمرة مثل الكومبوتشا أو مخلل الملفوف .

4 - قلل من السكريات المضافة:

استبدال المشروبات المحلاة بالسكر مثل القهوة المتخصصة والمشروبات الغازية بالمشروبات غير المحلاة مثل الشاي العشبي و مياه الشرب المنكهة ، انتقل إلى الفاكهة كمصدر للحلاوة بدلاً من الاعتماد على الحلويات أو الحلويات المحلاة بالسكر، نوصي بالالتزام بأقل من عشرة بالمائة من إجمالي السعرات الحرارية كسكر مضاف، قم بدمج المزيد من الأطعمة المعززة للمناعة في نظامك الغذائي مع هذه الأطعمة الشعبية التي تعزز جهاز المناعة لديك .