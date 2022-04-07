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كوليبا: معركة دونباس تذكر بالحرب العالمية الثانية والعملية العسكرية أرهقت روسيا

الخميس، 07 أبريل 2022 04:08 م
كوليبا: معركة دونباس تذكر بالحرب العالمية الثانية والعملية العسكرية أرهقت روسيا كوليبا
كتب أحمد عرفة

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قال ديمترى كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني، إن معركة دونباس تذكر بالحرب العالمية الثانية وهي ليست معركة محلية حسب التخطيط الروسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني: العملية العسكرية أرهقت روسيا في دونباس واحتاجت لموارد إضافية لاستكمالها.

وتابع وزير الخارجية الأوكراني، أن هناك تفاهما داخل الناتو على دعمنا لأننا لا نقاتل من أجل أنفسنا فقط.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، إن دول الناتو استمعت لمطالبنا ونتطلع لمتابعة المشاورات مع الحلفاء.


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