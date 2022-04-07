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الأمم المتحدة: منسق الإغاثة يزور أوكرانيا لمناقشة فرص وقف إطلاق النار

الخميس، 07 أبريل 2022 02:41 م
الأمم المتحدة: منسق الإغاثة يزور أوكرانيا لمناقشة فرص وقف إطلاق النار مارتن جريفيث منسق الأمم المتحدة للإغاثة والطوارئ
كتبت : هند المغربي

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قال ستيفان دوجاريك، إن منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيثس، توجه إلى أوكرانيا، حيث من المقرر أن يلتقي بكبار المسؤولين الحكوميين لاستكشاف فرص وقف إطلاق نار مؤقت لأسباب إنسانية.

 

وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن المانحين قدموا 50 مليون دولار إضافية لدعم العمل الإنساني الحاسم في أوكرانيا. بينما تم تلقي 58 في المائة من مبلغ 1.1 مليار دولار المطلوب في النداء الإنساني العاجل الآن، وستكون هناك حاجة إلى مزيد من الأموال لمساعدة الأشخاص الذين انقلبت حياتهم بسبب الحرب.

 

وفى ذات السياق، أعلن مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي في تغريدة على "تويتر": "لقد انتهينا للتو من أول توزيع غذائي لبرنامج الأغذية العالمي منذ بدء الحرب الأوكرانية، إلى مدينة تشيرنيهيف المحاصرة سابقا".

 

وستدعم هذه المساعدات 12 ألف شخص في المدينة، التي عادت الآن إلى أيدي الأوكرانيين، بعد أن واجهت نقصا في المياه والكهرباء.

 

وأوضح: "هناك مناطق أخرى ما زالت بحاجة إلى المساعدة الإنسانية. ويهدف برنامج الأغذية العالمي إلى الوصول إلى أكثر من ثلاثة ملايين شخص داخل أوكرانيا من خلال توزيع المواد الغذائية والنقدية، بالإضافة إلى 300 الف لاجئ وطالب لجوء غادروا البلاد".


الأمم المتحدة

أوكرانيا

حرب أوكرانيا

الأغذية العالمى

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