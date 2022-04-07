قوافل"وصل الخير" تصل المحافظات.. وتوزيع 350 ألف كرتونة ضمن حملة "حياة كريمة"

كتب محمد السيد

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية، وتزامنًا مع شهر رمضان المبارك، أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" عن نجاح قوافل "وصل الخير" ضمن حملة "المليون كرتونة" فى توزيع 350 ألف كرتونة مواد غذائية، وذلك على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

واستطاعت فرق الرصد الميداني والمتطوعين بمؤسسة حياة كريمة والبالغ عددهم 850 فرقة في كافة محافظات الجمهورية بإجمالي تخطي (9000) متطوع في توزيع 350 ألف كرتونة من العدد المستهدف للحملة وهو توزيع مليون كرتونة مواد غذائية علي الفئات الأولي بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية، حيث تم التوزيع في 24 محافظة وهم (القاهرة – الجيزة - القليوبية- الإسكندرية - البحيرة - المنوفية -كفر الشيخ -دمياط -بورسعيد - الإسماعيلية - السويس -الشرقية - الفيوم -بني سويف -المنيا - أسيوط - سوهاج -قنا - الأقصر- أسوان- البحر الأحمر- الغربية - الوادي الجديد- مطروح).

وفي سياق متصل تقوم فرق الرصد الميداني والمتطوعين بمؤسسة "حياة كريمة" بدور كبير في حملة المليون كرتونة، بالإضافة الى جهود ومتطوعي الجمعيات القاعدية في كافة المحافظات ، وذلك لتحديد الفئات المستحقة، حيث يبدأ دورها من استقبال الشاحنات التي تحمل صناديق الحماية الاجتماعية وتخزينها ثم توزيعها علي المستحقين في كافة المحافظات خلال شهر رمضان.

الجدير بالذكر أن قوافل "وصل الخير" ضمن حملة "المليون كرتونة"، تأتي في إطار إيمان مؤسسة "حياة كريمة" بالدور المجتمعي تجاه الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الاكثر فقراً، في محافظات الجمهورية كافة، بالشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح بهدف توفير كافة سبل الحياة الكريمة ومساندة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي; من أجل ضمان عدم تكرار التوزيع بذات القرى وتوحيدًا للجهود وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.