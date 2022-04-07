اليوم السابع
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الخميس، 07 أبريل 2022 08:32 م
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قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيًا من الضفة الغربية

الخميس، 07 أبريل 2022 03:03 م
قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيًا من الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 13 مواطنًا فلسطينيًا من أنحاء مُتفرقة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.


وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال 5 شبان بعد مُداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها، في مُحافظة الضفة الغربية، من بينهم الأسير المُحرر معن حسن الكنش دلايشة (27 عامًا) من مخيم الجلزون.


وفي مدينة بيت لحم، تم اعتقال شابين بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما، كما تم اعتقال اثنين آخرين من محافظة الخليل الواقعة في جنوب الضفة. 


وفي مُحافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة "جبع" واعتقلت شقيقين وشابًا.


وفي مدينة القدس المُحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة زغير من مكان عمله بشركة كهرباء القدس في شارع صلاح الدين.


الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي

الضفة الغربية

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