قبل التصويت على تعليق عضوية روسيا بالأمم المتحدة.. ممثل الاتحاد الأوروبى: صعب

كتبت: هناء أبو العز

قال جوزيب بوريل إن اليوم سيجرى تصويت فى الأمم المتحدة، حيث سيقرر المجتمع الدولي تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، وسيكون تصويتا صعبا، لأنه يتطلب ثلثي الأصوات، لكنني أعتقد أنه سيتم الاتفاق عليه.

وقال بوريل فى بيان صحفى، إن المهم هو الاستمرار في الضغط على روسيا ومواصلة دعم أوكرانيا، فرغم حصول زينليسكى على الكثير من الدعم، لكن ما يحتاجه حقًا هو المزيد من الأسلحة، والموارد والقدرات العسكرية لمقاومة العدوان الروسي، والمزيد من عزلة روسيا في المجتمع الدولي، والمزيد من العقوبات .

وعبر بوريل عن أمله فى أن تتم الموافقة النهائية اليوم على الحزمة الخامسة من العقوبات من قبل السفراء وبإجراء مكتوب من قبل مجلس الشؤون الخارجية.

وقال بوريل إن الحظر النفطى لن يكون الحزمة الخامسة من العقوبات، التي تتم مناقشتها اليوم، وستتم فقط مناقشة حظر الفحم، لكنها ستناقش يوم الاثنين في اجتماع وزراء الخارجية عاجلاً أم آجلاً.