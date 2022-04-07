اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 أبريل 2022 03:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 7 أطنان طحينة ودقيق وسكر مجهولة المصدر بحملة لمباحث التموين بالقليوبية

الخميس، 07 أبريل 2022 02:39 م
ضبط 7 أطنان طحينة ودقيق وسكر مجهولة المصدر بحملة لمباحث التموين بالقليوبية دقيق - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 أطنان من الطحينة مجهولة المصدر وبدون فواتير وبيانات بحوزة المسؤول عن مخزن للمواد الغذائية، بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة الخانكة، وأيضا ضبط 2 طن دقيق مجهول المصدر وبدون فواتير بمخزن مواد غذائية بدون ترخيص بمنطقة باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وذلك بهدف إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح طائلة بطرق غير مشروعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 2 طن سكر حر مجهول المصدر وبدون فواتير، بحوزة صحب مصنع حلويات شرقية دائرة مركز شرطة قليوب، لإدارته المصنع بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق.


امن القليوبية

مباحث تموين القليوبية

قليوب

القناطر الخيرية

الخانكة

سكر حر

دقيق

طحينة

مخزن بدون ترخيص

مصنع بدون ترخيص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مباحث التموين بالقليوبية تحبط ترويج 5 آلاف لتر كحول بالسوق السوداء

الأربعاء، 29 أبريل 2020 05:52 م

مباحث تموين القليوبية تضبط 10 مخابز استولوا على 500 طن دقيق مدعم

الخميس، 31 يناير 2019 08:03 م

مباحث التموين بالقليوبية تضبط 4 أطنان زيت طعام بمصنعين مخالفين بشبرا الخيمة

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 04:18 م

مباحث التموين بالقليوبية تغلق 5 مصانع غير مرخصة

الخميس، 05 يوليه 2018 01:49 م

مباحث التموين بالقليوبية تضبط 3 آلاف صاروخ ألعاب نارية بشبرا الخيمة

الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:36 م

مباحث التموين بالقليوبية تضبط مصنع "مصاصات" غير مرخص بالخانكة

السبت، 12 مايو 2018 01:44 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة