ضبط 7 أطنان طحينة ودقيق وسكر مجهولة المصدر بحملة لمباحث التموين بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 أطنان من الطحينة مجهولة المصدر وبدون فواتير وبيانات بحوزة المسؤول عن مخزن للمواد الغذائية، بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة الخانكة، وأيضا ضبط 2 طن دقيق مجهول المصدر وبدون فواتير بمخزن مواد غذائية بدون ترخيص بمنطقة باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وذلك بهدف إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح طائلة بطرق غير مشروعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 2 طن سكر حر مجهول المصدر وبدون فواتير، بحوزة صحب مصنع حلويات شرقية دائرة مركز شرطة قليوب، لإدارته المصنع بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق.