سامح الدمرانى وكيلاً لشئون خدمة المجتمع بمعهد الدراسات الأفروآسيوية

الإسماعيلية : السيد فلاح

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، قراراً بندب الدكتور سامح سعد حسن الدمرانى الأستاذ المساعد بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، للقيام بعمل وكيلاً لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمعهد الدراسات الأفروأسيوية للدراسات العليا بالإضافة إلى عمله الأصلى بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.



حضر مراسم تسليم القرار الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد سعد زغلول عميد معهد الدراسات الأفروأسيوية.



هذا وقدم رئيس الجامعة التهنئة للدكتور سامح الدمرانى متمنياً له التوفيق والسداد .