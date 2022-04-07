سامح الدمرانى وكيلاً لشئون خدمة المجتمع بمعهد الدراسات الأفروآسيوية

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، قراراً بندب الدكتور سامح سعد حسن الدمرانى الأستاذ المساعد بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، للقيام بعمل وكيلاً لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمعهد الدراسات الأفروأسيوية للدراسات العليا بالإضافة إلى عمله الأصلى بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.
حضر مراسم تسليم القرار الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد سعد زغلول عميد معهد الدراسات الأفروأسيوية.
هذا وقدم رئيس الجامعة التهنئة للدكتور سامح الدمرانى متمنياً له التوفيق والسداد .
سامح الدمرانى وكيلاً لشئون خدمة المجتمع بمعهد الدراسات الأفروآسيويةالخميس، 07 أبريل 2022 01:14 م
جانب من اللقاء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، قراراً بندب الدكتور سامح سعد حسن الدمرانى الأستاذ المساعد بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، للقيام بعمل وكيلاً لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمعهد الدراسات الأفروأسيوية للدراسات العليا بالإضافة إلى عمله الأصلى بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الدكتورة رانيا حلمى وكيلا للدراسات العليا بطب بيطرى جامعة قناة السويسالأربعاء، 06 أبريل 2022 01:30 م
انطلاق المؤتمر الرابع للبحوث الطلابية بجامعة قناة السويسالخميس، 31 مارس 2022 01:34 م
رئيس جامعة قناة السويس يقرر صرف منحة استثنائية 500 جنيه لجميع العاملينالأربعاء، 23 مارس 2022 03:11 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة