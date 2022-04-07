اليوم السابع
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زيلنسكي: روسيا تسعى لجعل فقر الطاقة واقعا في أوروبا

الخميس، 07 أبريل 2022 04:01 م
زيلنسكي: روسيا تسعى لجعل فقر الطاقة واقعا في أوروبا الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى
أ ش أ

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، اليوم الخميس، أن روسيا تحاول أن تجعل فقر الطاقة واقعا جديدا في القارة الأوروبية وأن تتسبب في رفع التضخم. 


واعتبر زيلينسكي- في كلمة أمام البرلمان اليوناني عبر الإنترنت -أن أفعال روسيا ليست موجهة فقط باتجاه أوكرانيا ولكن أيضا باتجاه أوروبا، مضيفا: أن "من يختارون الحرب ويحاولون تجريد دولة من سيادتها أو ابتزاز أوروبا بأزمة طاقة وأزمة اقتصادية يخسرون في النهاية".


وطالب الرئيس الأوكراني بحجب كافة البنوك الروسية من النظام المالي العالمي ومنع السفن الروسية من دخول أي ميناء في أي جزء من العالم الديمقراطي، وذلك حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية.


وحث زيلنسكي البرلمان اليوناني على القيام بالمزيد واستخدام فرصة عضوية اليونان بالاتحاد الأوروبي لتنظيم إنقاذ مدينة "ماريوبول" الأوكرانية.


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