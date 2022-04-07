روسيا تعلن إنهاء عضويتها في مجلس حقوق الإنسان اعتبارا من اليوم

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أعلن نائب المندوب الروسي لدى الامم المتحدة، جينادي كوزمين ، أن بلاده قررت اعتبارا من اليوم 7 أبريل إنهاء عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل الموعد المحدد لذلك.



وقال كوزمين - في تصريح صحفي، نقلته وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية اليوم الخميس "إن الجانب الروسي يعتبر القرار، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية روسيا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، خطوة غير قانونية وذات دوافع سياسية من أجل معاقبة دولة عضو في الأمم المتحدة ذات سيادة وتنتهج سياسة داخلية وخارجية مستقلة".



وأضاف: "أنا مفوض للإعلان بأن الاتحاد الروسي قرر إنهاء عضويته اليوم كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بشكل مبكر".