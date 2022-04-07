روسيا: النازيون الأوكرانيون يرهبون المدنيين فى خاركوف

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ما أسمتهم النازيين الجدد في أوكرانيا يمارسون ترهيب المدنيين في خاركوف، مما أسفر عن وقوع إصابات بين السكان، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع مدير مقر التنسيق المشترك للعمل الإنساني في أوكرانيا الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إن النازيين الجدد أجروا في منطقتي شيفتشينكوفسكي وخولودنو غورسكي بمدينة خاركوف نفذوا عمليات ترهيب عديمة الرحمة باستخدام مدافع الهاون عندما كان من المسموح للسكان بالخروج لشراء الأغذية والمستلزمات الحيوية.

وأوضح رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع مدير مقر التنسيق المشترك للعمل الإنساني فى أوكرانيا أن هناك جرحى بنتيجة عمليات القصف العشوائي.