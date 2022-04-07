اليوم السابع
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الخميس، 07 أبريل 2022 12:01 م
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رئيس مدينة الشهداء يناقش إجراءات إنشاء المستشفى المركزى الجديد بالمنوفية

الخميس، 07 أبريل 2022 11:14 ص
رئيس مدينة الشهداء يناقش إجراءات إنشاء المستشفى المركزى الجديد بالمنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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عقد مجدي رياض رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اجتماعا تنسيقيا مع مسئولي المرافق، ومديرية الصحة، والإدارة الطبية بالشهداء في حضور  محمد عمران نائب رئيس المدينة، والإدارة الهندسية، والتخطيط بمجلس المدينة لبحث سبل إنهاء الإجراءات الخاصة بالموقع المقترح لإنشاء مستشفى الشهداء المركزي باعتماد مالي قدره نصف مليار جنيها على مساحة 20800 متر٢ تقريبا، والتي من المقرر أن تندرج ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتقدم خدماتها لأهالي مدينة الشهداء، وجميع قرى المركز البالغ عددها 27 قرية.



يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات الصحية سواء برفع كفاءة أو إنشاء الوحدات الصحية بالقرى أو بإقامة المراكز الصحية، والمستشفيات النموذجية بمواصفات ومعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، واحتوائها على كافة الإمكانيات التي تحقق الإرتقاء بمنظومة الصحة.

 


محافظة المنوفية

مركز الشهداء

مستشفى الشهداء المركز

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