اليوم السابع
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الخميس، 07 أبريل 2022 12:22 م
أكرم القصاص
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رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يؤكد أهمية تحالف سول وواشنطن العسكرى لردع بيونج يانج

الخميس، 07 أبريل 2022 11:29 ص
رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يؤكد أهمية تحالف سول وواشنطن العسكرى لردع بيونج يانج الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سيوك -يول
أ.ش.أ

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أكد الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب "يون سيوك -يول" اليوم الخميس، أهمية الردع القوي ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية من خلال التحالف العسكري بين سول وواشنطن.

وذكرت المتحدثة باسم الرئيس الكوري الجنوبي "بيه هيون-جين" وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب)، أن الرئيس المنتخب أعرب عن تصميمه على تعزيز التحالف وتعزيز الردع وموقف الرد على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

جاء ذلك خلال زيارة يون إلى قاعدة "همفريز كامب" العسكرية الأمريكية التي تقع على بعد 70 كيلومترا جنوب سول، وتعد بمثابة المقر الرئيسي للقوات الأمريكية وقوات الأمم المتحدة في كوريا البالغ قوامها 28,500 جندي.

وتأتي زيارة يون في الوقت الذي زادت فيه كوريا الشمالية من حدة التوترات بعد اختبارها للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، منتهكة بذلك الحظر الاختياري الذي فرضته على نفسها سابقا حين تعهدت بالتوقف عن إجراء التجارب النووية وإطلاق الصواريخ بعيدة المدى.

والتقى يون خلال الزيارة بالجنرال "بول لاكاميرا" قائد القوات الأمريكية وقائد القوات المشتركة، وكذلك نائبه الجنرال "كيم سيونغ-كوم".

وسوف يتم نقل مقر قيادة القوات المشتركة من مجمع وزارة الدفاع في سيئول إلى معسكر "همفريز"، وسيتم نقل المكتب الرئاسي إلى مقر وزارة الدفاع.

 


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