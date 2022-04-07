رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات دورة تأهيل أخصائي الدراسات العليا

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، فاعليات البرنامج التدريبي بعنوان "تأهيل أخصائى الدراسات العليا"، الذى نظمته الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالتعاون مع مركز الخدمات الإلكترونية بالجامعة، مستهدفا تدريب العاملين بالدراسات العليا لرفع مستوى الأداء وميكنة الإدارات، بحضور كلا من الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وذلك بمقر مركز تنمية الموارد البشرية بمبنى الأنشطة الطلابية بالحرم الجامعى القديم .

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن الجامعة تسعى لتطوير منظومة الطلاب الوافدين سواء بالمرحلة الجامعية الأولى أو مرحلة الدراسات العليا، وذلك من خلال مبادرة "إدرس في مصر" تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتماشيًا مع خطة تطوير منظومة الطلاب الوافدين، والعمل على بحث أوجه جذب الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية وتقديم خدمات مميزة لهم.

وأكد الدكتور حسان النعماني، على الدعم المادي و المعنوي الذي تقوم به الجامعة لإدارة الدراسات العليا وإدارة الوافدين، موضحاً أنه تم دراسة مشاكل الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا من التسجيل ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى حل العقبات التي تواجه الطلاب من إقامة وسرعة إنهاء إجراءات إستقبال ملفات الطلاب وقبولها بالكليات، مطالبًا الجميع بالتكاتف من أجل إستقطاب أكبر عدد من الطلاب الوافدين لأهمية ذلك فى إعلاء تصنيف الجامعة محليًّا ودوليًّا.

وأشارت أمانى عثمان أحمد مدير عام التنظيم والإدارة، إلى أن التدريب تناول شرح تطوير الجوانب التنظيمية والإجرائية لأنشطة الدراسات العليا من قواعد القبول والتسجيل والإعتذارات، وطرق إيقاف القيد ومراجعة النتائج والتظلمات وإعلان جداول الإمتحانات والمساهمات والحافز وإسترداد الرسوم، مؤكداً على ضرورة تطوير الموارد البشرية لتحقيق أفضل إستفادة من العنصر البشري.

وأوضحت حنان رمضان مدير إدارة التدريب، أن التدريب تضمن جوانب نظرية وعملية وتطبيقية، مضيفه أنه شارك بالتدريب 27 متدرب من العاملين بالدراسات العليا، بواقع 18 ساعة تدريبية مباشرة.

الجدير بالذكر أنه قام بالتدريب، كلاً من الدكتور عبدالباسط محمد وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث، على أبو الرى مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا، ياسر رفعت عبد الرحمن مسئول الوافدين بإدارة الدراسات العليا، أسماء محمد عبد المجيد من فريق الدعم الفني بمركز الخدمات الإلكترونية بالجامعة.



دورة تأهيل أخصائي الدراسات العليا (2)



دورة تأهيل أخصائي الدراسات العليا (3)



دورة تأهيل أخصائي الدراسات العليا (4)



دورة تأهيل أخصائي الدراسات العليا (5)