رئيس جامعة العريش يتفقد المدينة الجامعية ومستوى الخدمة للطلاب خلال رمضان

شمال سيناء - محمد حسين

زار الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش بشمال سيناء، مطاعم المدن الجامعية (البنين – البنات)، للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة خلال شهر رمضان للطلاب، والتأكد من مدى توافر عناصر الراحة والرعاية والاهتمام.

وأعلنت جامعة العريش فى بيان، أن الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، أكد خلال زيارته أن الجامعة تهتم بكل ما يخدم الطلاب فى كافة الجوانب التعليمية والاجتماعية، وحرص الجامعة على تهيئة الأجواء الرمضانية للطلاب الذين يقضون هذه الأيام بعيدًا عن أسرهم حتى يشعروا ببهجة الشهر الكريم.

كما تأكد من مدى جودة وجبات الإفطار والسحور المقدمة للطلاب، وتفقد المطابخ والمعدات للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة فى المطاعم، واستمع لمقترحات الطلاب فيما يخص الوجبات خلال الشهر الكريم، كما تابع تواجد مشرفى المدن.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بزيارة رئيس الجامعة لهم وحرصه على المتابعة المستمرة لهم، والاستفسار عن أحوالهم من خلال الحوارات المفتوحة، كما وجه رئيس الجامعة بسرعة حل أى مشكلة من شأنها أن تؤثر على مستوى الإقامة والاعاشة لأبنائه الطلاب داخل المدن.