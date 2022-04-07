رئيس الوزراء الإسرائيلي يأمر بمواصلة الدفع بقوات كبيرة إلى وسط تل أبيب

كتب: أحمد جمعة

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالي بينيت مشاورات أمنية مع وزير الأمن ووزير الأمن الداخلي ورئيس الأركان ورئيس الشاباك ومفتش الشرطة في أعقاب العملية في ديزنجوف التي نفذها مسلح فلسطيني وسط تل أبيب، وتم الاتفاق على مواصلة تعزيز والدفع بقوات كبيرة إلى تل أبيب، وذلك بحسب ما نقلته إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلى.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت مساء الخميس، أن أكثر من 1000 مجند من مختلف القوات الشرطية والخاصة والجيش الإسرائيلي يقومون بالبحث عن منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن التقديرات الأولية تشير إلى قيام مسلح واحد بتنفيذ إطلاق النار في مدينة تل أبيب قبل تمكنه من الفرار، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية.

فيما أكدت صحيفة معاريف الإسرائيلية، مقتل 2 من مصابي عملية إطلاق النار في تل أبيب وارتفاع عدد الجرحى إلى 12 جريح.