رئيس أزهر الإسكندرية يتفقد إدارة شرق ومعهدى السيوف والإمام الحسين

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم إدارة شرق التعليمية الأزهرية، ومعهدي فتيات السيوف الإعدادي الثانوي، والإمام الحسين الابتدائي؛ لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على سير العملية التعليمية.



جاء ذلك بحضور شريف عبدالله مدير إدارة شرق، و عماد الدين وكيل الإدارة، و محمد خاطر موجه بالإدارة، و إيمان البري عميدة معهد فتيات السيوف، ومحمد عبدالمنعم شيخ معهد الإمام الحسين، و أحمد عبدالمهيمن العضو الفني بإدارة شرق، ورافقه عادل صدقي عضو إدارة الأمن.



تفقد الإدارة والمعهدين مؤكدا على مسايرة المناهج الدراسية، والانتهاء منها قبل نهاية شهر رمضان، حتى يتم الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني عقب أجازة عيد الفطر.















