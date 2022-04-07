حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق أحياء الإسكندرية .. صور

كتب - أسامة عبد الحميد

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لللتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بنطاق أحياء المحافظة.



وفى هذا الصدد، شن حي العامرية ثان برئاسة اللواء اشرف بهجت حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف حيث تمكنت الحملة من إزالة حوائط مباني من الطوب الابيض بعقار مكون من دور أرضي بشارع مسجد الجواد منطقة الهوارية وكذا إزالة أعمال بناء بدون ترخيص بالدور الارضي فى العقار الكائن شارع الروبى منطقة الكنج و التحفظ على كمية من الاخشاب.



ونفذ حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة تمكنت من ايقاف أعمال بناء بدون ترخيص بالعقار الكائن 123 شارع الاتحاد بالقباري عباره عن حوائط من الطوب وشده خشبيه بالدور الخامس علوي حيث تم إزالة جميع المخالفات، وكذا ايقاف أعمال مخالفة بالمحل الكائن شارع الامير لؤلؤ وآخر أمام 36 شارع قره العين بالورديان وتم التحفظ علي الأدوات والمعدات المستخدمة فى المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



وقام حي وسط برئاسة عزة سعد بحملة مكبرة تمكنت من تنفيذ عدد 2 قرار إزالة تعديات على الاراضى الزراعية عبارة عن غرف وأسوار من الطوب بمنطقة كوبرى باب الأحرار بأبيس 8 وكذا إزالة أعمال مخالفة،عبارة عن بناء سور علي قطعة أرض، شارع المزرعة بأبيس العاشرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.



وشن حي المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تم إزاله حوائط مخالفه بمنطقه خورشيد - كوبري الثلاثين وكذا إيقاف أعمال تشوينات والتحفظ، على طن أسمنت بمنطقه السيوف شماعه فضلا عن إيقاف أعمال هدم مخالف بشارع رقم 10 متفرع من خالد بن الوليد والتحفظ علي المعدات المستخدمة فى المخالفة.



وواصل حى المنتزة ثان حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية وإزالة حوائط حتى سطح الأرض مع التحفظ على الأخشاب بالعقار الكائن شارع النبوى المهندس أمام مستشفى الصدرية وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالف.



هذا وتستمر الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين بنطاق جميع الأحياء.



إيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق أحياء الإسكندرية (2)



إيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق أحياء الإسكندرية



جانب من الإزالات (1)



جانب من الإزالات (2)



حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق أحياء الإسكندرية (1)



حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق أحياء الإسكندرية (2)



حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق أحياء الإسكندرية (3)



