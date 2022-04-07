اليوم السابع
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الخميس، 07 أبريل 2022 03:14 م
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حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المصانع والمحال التجارية والجزارين بالشرقية

الخميس، 07 أبريل 2022 02:15 م
حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المصانع والمحال التجارية والجزارين بالشرقية رنجة غير صالحة - أرشيفية
الشرقية – إيمان مهنى

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شنت إدارة تموين الحسينية بمحافظة الشرقية، حملة تفتيشية على المصانع والمحال برئاسة عبد الكريم عوض لله مدير الإدارة ، وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالى :-

تحرير محضر رقم 6215 جنح الحسينية ضد ح. م. ع .ع صاحب مصنع رنجة بقصاصين الشرق ، وتم ضبط 200 كيلو رنجة مجهولة المصدر غير مصحوبه بفواتير تدل على مصدرها.

تحرير محضر رقم 6636 جنح الحسينية ضد ا .ع. إ. ع صاحب سوبر ماركت بناحية بحرالبقر، وتم ضبط 70 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية و35 كيلو مواد غذائية أصناف متعددة ومنتهية الصلاحية.

تحرير محضر رقم 6337 جنح الحسينية ضد ا .م .ع .ع صاحب سوبر ماركت بناحية بحرالبقر، وتم ضبط كيلو شاى مجهول المصدر غير مصحوبه بفواتير تدل على مصدره وغير مدون على العبوة السعر الرسمى تنفيذ للقرار 330 لسنة 2017 .

تحرير محضر رقم 6216 جنح الحسينية ضد ح أ .م .ع صاحب محل مبيدات زراعية بقصاصين الشرق لعدم الإعلان عن أسعار البيع.

تحرير محضر رقم 6338 جنح الحسينية ضد م .م. أ. م صاحب محل بقالة بواحد بحر البقر لعدم الإعلان عن أسعار البيع.

تحرير محضر رقم 6339 جنح الحسينية ضد س .ع. ن بناحية كوبرى بحر البقر صاحب محل جزارة لعدم لف شاش باللحوم البلدية.

وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، لمديرى مدريتى التموين والطب البيطرى بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجارى بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.


الشرقية

محافظ الشرقية

تموين الشرقية

محلات الجزارة

حملات تموينية

مواد غذائية منتهية الصلاحية

رنجة مجهولة المصدر

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