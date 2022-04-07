اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 أبريل 2022 12:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حالة الطقس بكفر الشيخ.. ارتفاع درجة الحرارة واستمرار حركة الملاحة.. لايف

الخميس، 07 أبريل 2022 10:26 ص
حالة الطقس بكفر الشيخ.. ارتفاع درجة الحرارة واستمرار حركة الملاحة.. لايف ارتفاع درجة الحرارة بكفر الشيخ واستمرار حركة الملاحة
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت عدسة اليوم السابع، اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، واستمرار حركة الملاحة البحرية في مياه البحر المتوسط، وبمنياء الصيد بالبرلس، ببحيرة البرلس ، والقرى المطلة على البحر المتوسط بمطوبس، وهبوب رياح خفيفة على أنحاء المحافظة.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية في بيان لها استمرار الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء مع انخفاض نسب الرطوبة بشكل ملحوظ ، و يسود اليوم طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا، ومتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية ،السواحل الشمالية 38 درجة مئوية، شمال الصعيد 41 درجة مئوية جنوب الصعيد 43 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وغرب البلاد وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، وتبقى ظاهرة الشوائب العالقة هى الظاهرة المؤثرة على السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة ابتداء من يوم الجمعة، يتبعه انخفاض تدريجي خلال الاسبوع القادم لتسود أجواء ربيعية مائلة للحرارة،و ينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

ارتفاع درجة الحرارة بكفر الشيخ واستمرار حركة الملاحة
ارتفاع درجة الحرارة بكفر الشيخ واستمرار حركة الملاحة

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

طقس

إرتفاع درجات الحرارة

هبوب رياح

منخفض جوي

شوائب عالقة

درجة الحرارة الآن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة