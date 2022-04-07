حالة الطقس بكفر الشيخ.. ارتفاع درجة الحرارة واستمرار حركة الملاحة.. لايف

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، واستمرار حركة الملاحة البحرية في مياه البحر المتوسط، وبمنياء الصيد بالبرلس، ببحيرة البرلس ، والقرى المطلة على البحر المتوسط بمطوبس، وهبوب رياح خفيفة على أنحاء المحافظة.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية في بيان لها استمرار الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء مع انخفاض نسب الرطوبة بشكل ملحوظ ، و يسود اليوم طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا، ومتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية ،السواحل الشمالية 38 درجة مئوية، شمال الصعيد 41 درجة مئوية جنوب الصعيد 43 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وغرب البلاد وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، وتبقى ظاهرة الشوائب العالقة هى الظاهرة المؤثرة على السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة ابتداء من يوم الجمعة، يتبعه انخفاض تدريجي خلال الاسبوع القادم لتسود أجواء ربيعية مائلة للحرارة،و ينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.