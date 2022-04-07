جامعة الزقازيق تدخل ضمن أفضل الجامعات بقطاع الزراعة والغابات بتصنيف "كيو إس"

الشرقية - حمدى عبد العظيم

حققت جامعة الزقازيق تقدما ملموسا فى التصنيف الإنجليزي QS "كيو إس" للتخصصات، حيث نجحت في الدخول ضمن أفضل الجامعات على مستوي العالم في اثنين من التخصصات العلمية، مقارنةً بنتائج العام الماضي بالتصنيف، حيث جاءت الجامعة في الترتيب من 601- 650 فى التخصصات الطبية وعلوم الحياة، كما صُنفت لأول مرة في قطاع الزراعة والغابات في المرتبة 351 -400 عالميًا.

وأشار الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق إلى استمرار العمل الجاد من أجل الارتقاء بجامعة الزقازيق في جميع التصنيفات، مؤكداً حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات سريعة للوصول إلى مستوى الجامعات المرموقة عالمياً وعربياً، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.

وأكد الدكتور خالد الدرندلى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أهمية الحفاظ على الترتيبات المتقدمة للجامعة، موضحاً أن التصنيف الإنجليزى QS "كيو إس" للتخصصات يعتمد على السمعة الأكاديمية والوظيفية ومعدلات الاسترشاد للأوراق البحثية ومعامل هيرش.