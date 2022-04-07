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توجيهات رئاسية بتخصيص أرض بمنطقة السادس من أكتوبر لإنشاء مجمع محاكم

الخميس، 07 أبريل 2022 04:42 م
توجيهات رئاسية بتخصيص أرض بمنطقة السادس من أكتوبر لإنشاء مجمع محاكم الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية".
 
كما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لرفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، حيث وجه الرئيس بتخصيص قطعة أرض في منطقة السادس من أكتوبر لإنشاء مجمع محاكم يخدم أهالي المنطقة.
 
اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي والمستشار عمر مروان وزير العدل
اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي والمستشار عمر مروان وزير العدل

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