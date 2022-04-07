تفاصيل ضبط مسن وراء الاعتداء على رجل دين مسيحى أثناء سيره بكورنيش الإسكندرية

تمكنت الخدمات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط مسن عمره 60 عامًا قام بالإعتداء على رجل دين مسيحى أثناء سيره بالكورنيش بمنطقة سيدى بشر بالإسكندرية باستخدام "سكين" كان بحوزته، وتم نقل المصاب لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج إلا أنه توفى حال إسعافه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.
تفاصيل ضبط مسن وراء الاعتداء على رجل دين مسيحى أثناء سيره بكورنيش الإسكندريةالخميس، 07 أبريل 2022 10:48 م
وزارة الداخلية
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