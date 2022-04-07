تعليم بورسعيد: ميكنة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بأحدث النظم العالمية

أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الخميس، أن التصحيح المميكن لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الثانى من العام الدراسى 2021 – 2022 بالمحافظة سيكون بأحدث الأجهزة والبرامج المتخصصة فى هذا المجال العالمي، لتجنب أخطاء العنصر البشرى فى تقدير ورصد الدرجات مما يضمن حق الطالب كاملا.
وأوضح وكيل الوزارة، أن تعليم بورسعيد وفر فى وقت قياسى الأجهزة والبرنامج المستخدم فى التصحيح المميكن بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة فى هذا المجال، كما تم تدريب المعلمين على صياغة المفردات الاختبارية، مشيرا إلى إجراء عدة اختبارات تدريبية لطلاب الشهادة الإعدادية سيكون أولها يوم الأربعاء القادم فى مادة العلوم لتدريبهم على الورقة الاختبارية.
جاء ذلك خلال اجتماع صباح اليوم مع مديرى مدارس المرحلة الإعدادية والموجهين العموم للمواد الأساسية بحضور علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام ومديرى الإدارات التعليمية، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.
وأضاف الدكتور أكرم حسن، أن الورقة الامتحانية مصممة بأسلوب مهنى وعلمى حديث للحصول منها على نتائج ومؤشرات تحليلية لنتيجة الطالب وقياس نواتج التعليم لديه وتحديد نقاط القوة والضعف حتى نتمكن من وضع الخطط لعلاج القصور لدى الطالب أو مجموعة من الطلاب.
ولفت وكيل الوزارة، إلى أنه لا توجد أى أوجه تشابه بين التصحيح المميكن لامتحانات الشهادة الإعدادية ونظام الثانوية العامة الحالى، مشيرا إلى أن طالب الشهادة الإعدادية سيتسلم ورقة أسئلة وورقة إجابة داخل اللجنة كما هو معتاد، كما أنه ليس لديه جهاز تابلت ليؤدى الامتحانات من خلاله.
وقام الدكتور أكرم، بشرح مفصل لشكل ومضمون الورقة الاختبارية أمام الحضور، مؤكدا أنها ستحتوى على أسئلة موضوعية من نوعية الاختيار من متعدد بنسبة 70% إلى جانب أسئلة مقالية بنسبة 30%، وذلك لاختبار تحقق جميع نواتج التعلم المستهدفة بمستوياتها المعرفية المختلفة لتناسب امتحانات اللغات وبعض المواد مثل الرياضيات.
وقال وكيل الوزارة، إن التصحيح المميكن هو منظومة متكاملة إلكترونيا تواكب جهود المحافظة المبذولة فى مجال الرقمنة، لافتا إلى أن مع تطبيقها ستتغير ثقافة ونظرة الطلاب لأداء الامتحانات إلى جانب منح محافظة بورسعيد السبق والريادة فى هذا المجال متمنيا التوفيق للجميع.
الدكتور أكرم وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد
جانب من حضور اجتماع التعليم
مديرو الإدارات
مديرو المدارس
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة