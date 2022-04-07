تعليم بورسعيد: ميكنة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بأحدث النظم العالمية

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الخميس، أن التصحيح المميكن لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الثانى من العام ‏الدراسى 2021 – 2022 بالمحافظة سيكون بأحدث الأجهزة والبرامج المتخصصة فى هذا المجال العالمي، لتجنب أخطاء العنصر البشرى فى تقدير ورصد ‏الدرجات مما يضمن حق الطالب كاملا.‏

وأوضح وكيل الوزارة، أن تعليم بورسعيد وفر فى وقت قياسى الأجهزة والبرنامج المستخدم فى التصحيح المميكن بالتعاون مع كبرى الشركات ‏المتخصصة فى هذا المجال، كما تم تدريب المعلمين على صياغة المفردات الاختبارية، مشيرا إلى إجراء عدة اختبارات تدريبية لطلاب الشهادة الإعدادية ‏سيكون أولها يوم الأربعاء القادم فى مادة العلوم لتدريبهم على الورقة الاختبارية.‏

جاء ذلك خلال اجتماع صباح اليوم مع مديرى مدارس المرحلة الإعدادية والموجهين العموم للمواد الأساسية بحضور علاء الدسوقى مدير عام ‏إدارة التعليم العام ومديرى الإدارات التعليمية، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.‏

وأضاف الدكتور أكرم حسن، أن الورقة الامتحانية مصممة بأسلوب مهنى وعلمى حديث للحصول منها على نتائج ومؤشرات تحليلية لنتيجة الطالب وقياس نواتج ‏التعليم لديه وتحديد نقاط القوة والضعف حتى نتمكن من وضع الخطط لعلاج القصور لدى الطالب أو مجموعة من الطلاب.‏

ولفت وكيل الوزارة، إلى أنه لا توجد أى أوجه تشابه بين التصحيح المميكن لامتحانات الشهادة الإعدادية ونظام الثانوية العامة الحالى، مشيرا إلى أن ‏طالب الشهادة الإعدادية سيتسلم ورقة أسئلة وورقة إجابة داخل اللجنة كما هو معتاد، كما أنه ليس لديه جهاز تابلت ليؤدى الامتحانات من ‏خلاله.‏

وقام الدكتور أكرم، بشرح مفصل لشكل ومضمون الورقة الاختبارية أمام الحضور، مؤكدا أنها ستحتوى على أسئلة موضوعية من نوعية الاختيار ‏من متعدد بنسبة 70% إلى جانب أسئلة مقالية بنسبة 30%، وذلك لاختبار تحقق جميع نواتج التعلم المستهدفة بمستوياتها المعرفية المختلفة ‏لتناسب امتحانات اللغات وبعض المواد مثل الرياضيات.‏

وقال وكيل الوزارة، إن التصحيح المميكن هو منظومة متكاملة إلكترونيا تواكب جهود المحافظة المبذولة فى مجال الرقمنة، لافتا إلى أن مع تطبيقها ‏ستتغير ثقافة ونظرة الطلاب لأداء الامتحانات إلى جانب منح محافظة بورسعيد السبق والريادة فى هذا المجال متمنيا التوفيق للجميع.‏



الدكتور أكرم وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد



جانب من حضور اجتماع التعليم



مديرو الإدارات