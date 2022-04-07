اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

الخميس، 07 أبريل 2022 07:25 م
تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان
أ ش أ

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صوتت الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان على تعليق عضوية روسيا بالمجلس بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا وتبعاتها، حيث صوت لصالح القرار 93 عضوا، بينما عارضت 24 دولة وامتنعت 58 عن التصويت.
وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أنه جرى استيفاء الحد المطلوب بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية الذين صوتوا بنعم أو لا ، مع عدم احتساب الممتنعين عن التصويت في الحساب.
يشار إلى أن روسيا هي ثاني دولة يتم تجريدها من حقوق عضويتها في مجلس حقوق الإنسان الذي تأسس في عام 2006. حيث تم تعليق عضوية ليبيا في عام 2011 عندما أطاحت الاضطرابات في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بالزعيم معمر القذافي.

ومن جانبه، أعرب المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، عن أسف بلاده لتعليق عملها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية عن بيسكوف خلال مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية، قوله اليوم الخميس : "نأسف لهذا القرار، وسنستمر في الدفاع عن مصالحنا بكل الطرق والوسائل القانونية، وسنواصل التعبير عن موقفنا".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت في وقت سابق من اليوم قرارا بتعليق مشاركة روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث صوتت 93 دولة لصالح القرار وفضته 24 دولة، بينما امتنعت 58 دولة عن التصويت.


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