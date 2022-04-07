تعرف على القرى المستهدفة ضمن حياة كريمة بمركزى طهطا وأخميم فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إنجاز جديد يحسب للقيادة السياسية في ظل بناء الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، حيث إن المرحلة الأولى من المبادرة والتي ضمت 181 قرية داخل 7 مراكز تكلفت ما يقرب 45 مليار جنيه في كافة القطاعات التنموية المختلفة.

ومن المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية التي تستهد لها محافظة سوهاج لتصبح من المحافظات التي حظيت بأكبر اهتمام للقيادة السياسية.. تعرف على أهم المعلومات حول المرحلة الجديدة:

1 – المرحلة الثانية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

2 – المرحلة الثانية ستنطلق بمركزى أخميم شرقى سوهاج وطهطا شمال محافظة سوهاج.

3 – المرحلة الثالثة تستهدف 44 قرية و184 نجعا وتابعا بمركزى طهطا وأخميم.

3 – تجرى الآن أعمال المعاينة لقطع الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات.

4 – جرى حصر احتياجات جميع القرى المستهدفة خاصة "الأسواق، والمواقف، وحدات الإطفاء، الكباري، الطرق المحلية، مجمعات الخدمات الحكومية".

5 – كذلك حصر ما يخص المديريات من مشروعات "وحدات الإسعاف، التضامن الاجتماعي، التموين، الزراعة، الشباب والرياضة، الغاز الطبيعي، الكهرباء، الطب البيطري، مياه الشرب، التعليم، الحماية المدنية".

6 – تم حصر المشروعات التي تخص قطاعات "الصحة، الصرف الصحي، الاتصالات، والطرق والكباري التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري".

7 - عدد القرى المستهدفة من المرحلة الثانية بمركز أخميم بلغ "15 قرية" بـ3 مجالس قروية، منها 8 قرى تابعة لمجلس قروي نيدة وهي "نيدة، آبار الوقف، أبار الملك، الصوامعة شرق، نجوع الصوامعة شرق، العزبة والعرب، عرب الأطاولة، جزيرة محروس"، وعدد 3 قرى تابعة لمجلس قروي الحواويش وهي "الحواويش، الديابات، السلاموني "، وعدد 4 قرى تابعة لمجلس قروي الكولة وهي "الكولة، العيساوية شرق، الأحايوة شرق، الأحايوة شرق الجديدة".

8 - عدد القرى المستهدفة بمركز "طهطا" 29 قرية بـ5 وحدات قروية، منها 3 قرى تابعة لمجلس قروي "بنجا" وهي "بنجا، نجع حمد، بني حرب"، وعدد 4 قرى تابعة لمجلس قروي " شطورة" هي " شطورة، عرب بخواج، الشيخ زين الدين، السوالم"، و8 قرى تابعة لمجلس قروي "الصفيحة" وهي "الصفيحة، الشيخ رحومة، الجريدات، نزلة عمارة، حاجر مشطا، الشيخ مسعود، الصوالح، داود"، و6 قرى بمجلس قروي الصوامعة غرب وهي "الصوامعة، بنهو، بني عمار، الخزندارية شرق، جزيرة الخزندارية، نجوع الصوامعة غرب" و7 قرى تابعة لمجلس قروي " نزلة القاضي" وهي "نزلة القاضي، الكوم الاصفر، الجبيرات، كوم بدر، الحريدية البحرية، الحريدية القبلية، القبيصات"، بالإضافة إلى قرية "ساحل طهطا" التابعة لمدينة طهطا.