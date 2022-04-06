اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بدء مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة تطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بسوهاج

الأربعاء، 06 أبريل 2022 03:55 م
بدء مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة تطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بسوهاج اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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أعلنت محافظة سوهاج عن مواصلة استعداداتها للبدء فى تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، والتى ستنطلق بمركزى "أخميم، وطهطا"، حيث تستهدف 44 قرية و184 نجع وتابع.

وأوضح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أنه جارى معاينة قطع الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات، وحصر احتياجات جميع القرى المستهدفة، خاصة فيما يخص " الأسواق، والمواقف، وحدات الإطفاء، الكباري، الطرق المحلية، مجمعات الخدمات الحكومية "، وكذلك فيما يخص المديريات والجهات المركزية من مشروعات " وحدات الإسعاف، التضامن الاجتماعي، التموين، الزراعة، الشباب والرياضة، الغاز الطبيعي، الكهرباء، الطب البيطري، مياه الشرب، التعليم، الحماية المدنية، بالإضافة إلى مشروعات قطاعات " الصحة، الصرف الصحي، الاتصالات، والطرق والكبارى التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري" .

وأشار المحافظ إلى أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الثانية بمركز أخميم بلغ "15 قرية" بـ3 مجالس قروية، منها 8 قرى تابعة لمجلس قروى نيدة وهى " نيدة، آبار الوقف، أبار الملك، الصوامعة شرق، نجوع الصوامعة شرق، العزبة والعرب، عرب الأطاولة، جزيرة محروس"، وعدد 3 قرى تابعة لمجلس قروى الحواويش وهى "الحواويش، الديابات، السلامونى"، وعدد 4 قرى تابعة لمجلس قروى الكولة وهى " الكولة، العيساوية شرق، الأحايوة شرق، الأحايوة شرق الجديدة".

فيما بلغ عدد القرى المستهدفة بمركز " طهطا " 29 قرية بـ 5 وحدات قروية، منها 3 قرى تابعة لمجلس قروى " بنجا " وهى " بنجا، نجع حمد، بنى حرب"، وعدد 4 قرى تابعة لمجلس قروى " شطورة" هى " شطورة، عرب بخواج، الشيخ زين الدين، السوالم"، وعدد 8 قرى تابعة لمجلس قروى "الصفيحة " وهى " الصفيحة، الشيخ رحومة، الجريدات، نزلة عمارة، حاجر مشطا، الشيخ مسعود، الصوالح، داود"، وعدد 6 قرى بمجلس قروى الصوامعة غرب وهى " الصوامعة، بنهو، بنى عمار، الخزندارية شرق، جزيرة الخزندارية، نجوع الصوامعة غرب".

بالإضافة إلى 7 قرى تابعة لمجلس قروى "نزلة القاضى" وهى "نزلة القاضي، الكوم الاصفر، الجبيرات، كوم بدر، الحريدية البحرية، الحريدية القبلية، القبيصات"، بالإضافة إلى قرية "ساحل طهطا" التابعة لمدينة طهطا .

يذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة " بمحافظة سوهاج، شملت 7 مراكز تضم 181 قرية و1123 نجع وتابع بمراكز "طما، المراغة، ساقلتة، المنشاة، جرجا، البلينا، دار السلام" .


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