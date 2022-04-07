تشريح جثمان طفل عمره 6 سنوات توفى بحقل والده بالشرقية لبيان سبب الوفاة

الشرقية -فتحية الديب

قررت نيابة أبوكبير العامة بالشرقية، اليوم الخمس، تشريح جثة طفل عمره 6 سنوات عثر عليه جثة هامدة بحقل والده، لبيان سبب الوفاة، وذلك لعدم العثور على أي إصابات ظاهرية بجسده.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى أبوكبير، بوصول "أدهم ج ر" 6 سنوات مقيم أبوكبير، جثة هامدة، وسبب الوفاة غير معلوم، وتبين أن الطفل كان فى حقل والده، ولم يعثر على أي إصابات ظاهرية بجثته، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2117 إدارى مركز شرطة أبوكبير، وإحالته للنيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.