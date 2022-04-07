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تراس: دول G7 تعمل على إجراءات جديدة ضد المصارف الروسية

الخميس، 07 أبريل 2022 07:00 ص
تراس: دول G7 تعمل على إجراءات جديدة ضد المصارف الروسية وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس
وكالات

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أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس أن دول مجموعة السبع الكبار تعمل على إعداد إجراءات جديدة ضد المصارف الروسية.

ونقلت صحيفة "تلجراف" عن تراس قولها: "أعمل مع شركائنا في G7 لفرض إجراءات على المزيد من البنوك الروسية".

وأضافت أنها تنسق مع الشركاء مواعيد التخلي عن استيراد النفط والغاز والفحم من روسيا.

ودعت تراس الشركاء في مجموعة السبع لإغلاق الموانئ أمام السفن الروسية، ومنع موسكو من الاستفادة من الذهب الروسي.

ويعقد هذا الأسبوع اجتماعان لوزراء خارجية دول السبع الكبار وحلف الناتو.

ودعت وزيرة الخارجية البريطانية في وقت سابق لصياغة "عقوبات قاسية" ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.


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