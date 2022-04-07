بعد عرض ضبط خلية مدينة نصر بـ"الاختيار3".. منطوق حكم المؤبد للمتهمين

كتب إيهاب المهندس

عرض مسلسل "الاختيار 3"، وقائع القبض على خلية "مدينة نصر الإرهابية"، ومخطط المتهمين لاستهداف المناطق الحيوية، والتخطيط لتنفيذ مخططات عدائية وضبط بحوزتهم أسلحة نارية ومفرقعات، وضمت القضية 26 متهما.

وفى 22 أكتوبر من عام 2014، أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، أحكام بالمؤبد والمشدد على المتهمين وإلى منطوق الحكم وننشر منطوق الحكم على المتهمين فى القضية.

وجاؤ فى منطوق الحكم : وبعد الاطلاع على المواد 304 و309 و3013 و384 من قانون الإجراءات والمواد 30 و32 و68 و88 و102 و137 مكرر و241و361 من قانون العقوبات و26 و1 و2 و28 و165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012.

أولا حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين طارق طه عبد السلام ومحمد جمال الكاشف وعادل عوض شحتو وبسام إبراهيم وهيثم السيد ورامى محمد الملاح ونبيل محمد عبد المنعم الشحات وطارق يحى هليل وعلى محمد السعيد بالسجن المؤبد عما أسند إليهم.

ومعاقبة وائل عبد الرحمن مصطفى وهانى حسن راشد ومحمد مسلم المعداوى وإسلام طارق رضا وهانى حسن وسعد أحمد سلام بالسجن المشدد 10 سنوات عن التهمة محل الاتهام وبراءتهم من الاتهام بالبند رابعا بأمر الإحالة.

ومعاقبة كل من عماد عبد النبى وسامح أحمد شوقى ونور الدين سالم محمد بالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند إليهم.

وبراءة محمد سمير مما أسند إليه وغيابيا بمعاقبة كل من حاتم مختار السعيد وسامى المغربى وحسن سلامة عودة أبو بنونه بالسجن المؤبد ومعاقبة كل من المتهمين وليد عبد الرازق محمد السيد وحسن فاروق حسن وعمر رفاعى سرور وأحمد محمد بالسجن المشدد 15 سنة.

ومصادرة كافة المضبوطات على السيارات النقل والملاكى وتسلم كل منها لمالكها وإلزام كل المتهمين بالمصاريف الجنائية، وفى الدعوى المدنية للمحكمة المختصة صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان لشامى، المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بريرى بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.

كشفت التحقيقات ارتباط المتهم طارق طه أبو العزم الضابط السابق بالقيادي بتنظيم القاعدة محمد جمال عبده وتأسيس خلية إرهابية تدعو لتكفير الحاكم، وتدعو للخروج عليه ووجوب الجهاد ضد العاملين بالدولة بالقوة والعنف، وتمكنوا من تشكيل خلية بين أفرادها اعضاء من دول أخرى وخططوا لارتكاب أعمال عدائية ضد المنشآت العامة والحيوية، وقام المتهم الأول بإعداد برنامج فكري وعسكري وحركي لتجهيز العناصر الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية وإعداد العبوات الناسفة واتخاذهم أسماء حركية وسفرهم الى ليبيا لتدريبهم ثم عودتهم مرة أخرى وبعد تمكنهم من الحصول على الأسلحة المهربة.

وتوصلت التحقيقات الى قيام المتهمين بسام السيد ابراهيم أبو الخير وشقيقه هيثم المقيمان بقرية حوين مركز قطور محافظة الغربية بإجراء تجربة على بعض العبوات الناسفة بأحد الطرق فتصادف مرور دورية أمنية فقاما بإطلاق الأعيرة النارية عليها وبعدها طالب المتهم الأول طارق أبو العزم من المتهم الثالث عادل الغنام تهريب المتهمين بعد كشف جريمتهما إلى ليبيا خوفا من ضبطهما، وأثناء سفرهما تم ضبطهما في أحد الأكمنة بمدينة سيوة وبحوزتهما مبالغ مالية كبيرة بعملات أجنبية مختلفة.

وتضمنت التحقيقات اشتراك المتهم عمر رفاعي سرور حسن 41 سنة "صديق الإرهابي هشام العشماوي" مع المتهمين في تلك الخلية والذين تم ضبطهم وبحوزتهم أسلحة آلية ومواد تستخدم في صناعة المفرقعات ومواد وأجهزة تستخدم في صناعة تلك المواد بجانب موجات الكترونية ودوائر كهربائية وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية و 25 جوالا تتضمن مادة TNT شديدة الانفجار