"بطريركية الإسكندرية" تصدر بيانا حول وفاة كاهن كنيسة السيدة العذراء

الإسكندرية جاكلين منير

أصدرت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، بيانا أكدت فيه استشهاد القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس كرموز بالإسكندرية في حادث إجرامى.

وقالت الكنيسة فى بيانها، إنه حوالي الساعة الثامنة من مساء اليوم قام شخص في منطقة سيدى بشر بطعن القمص ارسانيوس وديد فى الرقبة، مما أدى إلى قطع بالشريان الرئيسى وتم القبض على الجانى ونقل القمص ارسانيوس إلى مستشفى بسيدى جابر وتمت عدة محاولات لإنعاش القلب ولكن لم يستجب.

والقمص أرسانيوس وديد وهو من مواليد 1966 وسيم كاهنًا بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في 16 يونيو 1995 م ونال درجة القمصية في 16 أكتوبر 2021 بيد صاحب القداسة البابا تواضروس الثانى.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المتواجدة للتأمين بنطاق شوارع الإسكندرية من القبض علي أحد الاشخاص قام بالاعتداء بطريقة عشوائية على رجل دين مسيحي أثناء سيره بكورنيش الإسكندرية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكب الحادث.