اليوم السابع
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برنامج نادى السينما بمكتبة الإسكندرية يعرض روائع أفلام الأبيض والأسود خلال أبريل

الخميس، 07 أبريل 2022 02:00 ص
برنامج نادى السينما بمكتبة الإسكندرية يعرض روائع أفلام الأبيض والأسود خلال أبريل برنامج نادى السينما بمكتبة الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلنت مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة خدمات المعلومات، عن عروض مميزة لأفلام الأبيض والأسود ومشاهدة مجموعة مختارة من أفلام الأبيض والأسود، التي لا تزال حتى اليوم من روائع ما أنتجته السينما المصرية.

ويجرى عرض أفلام "أم العروسة"، و"أرض السلام"، و"المهرج الكبي"، حيث تعرض الأفلام فى كل يوم خميس من كل أسبوع، فى تمام الساعة 12 ظهرا .

وتنظم مكتبة الفنون والوسائط المتعددة على مدار السنة عروض أفلام عن موضوعات مختلفة، وتعقد العروض بصفة شهرية. وتعرض الأفلام كل يوم خميس ويسبقها عرض تقديمي عن الفيلم بخصوص الخلفية الثقافية، والتاريخية، والاجتماعية، والفنية اللازمة لاستيعاب قصة الفيلم.

ويسعى هذا البرنامج الشهري إلى خلق منتدى لاستكشاف النواحي المختلفة للثقافات العالمية، بالإضافة إلى عرض المجتمعات والأفكار والمشكلات العالمية المختلفة على الجمهور.


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