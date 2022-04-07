بتكلفة 39 مليون جنيه.. محافظ قنا يتفقد أعمال مجمع الشوادر الجديد بنجع حمادى

قنا صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مجمع الشوادر الجديد بمركز نجع حمادي، وذلك لمتابعة الأعمال الإنشائية التى تجرى بالمرحلة الثالثة من المجمع، وتذليل أية عقبات تعترض انتظام سير الأعمال، رافقه المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بمحافظة قنا، وعبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى.

قال محافظ قنا، إن مجمع الشوادر يقع على مساحة 4 آلاف متر، وسيضم 61 شادرا بمساحة مختلفة، كما سيضم الشادر مبنى إداريا ومسجدا وكافتيريا بتكلفة إجمالية تصل إلى 39 مليونا و500 ألف جنيه.

ووجه محافظ قنا، بتكثيف العمل والانتهاء من الأعمال الإنشائية وفقا للجدول الزمنى المقرر لها فى نهاية يوليو المقبل، تمهيدا لنقل مجمع الشوادر الحالى من وسط المدينة، ومن ثم تحقيق السيولة المرورية بالشوارع.