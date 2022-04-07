محافظ قنا يضع حجر أساس مشروع الصرف الصحى المتكامل بقرية الأشراف القبلية

صابر سعيد

وضع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، حجر أساس مشروع الصرف الصحى المتكامل بمجلسي قروي الأشراف وأبنود، اللذين يضمان الأشراف القبلية والغربية والعسلية والشرقية وكرم عمران والسواحلية وأبنود والكلاحين التابعين لمركز قنا، وذلك بحضور النائب مصطفى محمود مصطفى، عضو مجلس النواب، والدكتور احمد عبدالماجد الأحمر ،عضو مجلس الشيوخ، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعبدالسلام الشيخ ،عضو مجلس النواب السابق، وأعضاء المكتب الإستشارى الألمانى CES المشرف على تنفيذ المشروع، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



قال محافظ قنا، إن المشروع يخدم قريتي الأشراف القبلية وكرم عمران وتوابعهما، وذلك من خلال تنفيذ شبكات الانحدار، وخطوط الطرد، ومحطات الرفع، ومحطة المعالجة، بتكلفة تقديرية 700 مليون جنيه، ويستغرق تنفيذه 3 سنوات، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة نحو توفير كافة الخدمات الأساسية بالقرى المحرومة ومن بينها خدمة الصرف الصحى لتوفير حياة كريمة لقاطنيها، كما استمع إلى شرح تفصيلى حول مكونات المشروع وأهدافه ، وأثره الإيجابى على تحسين جودة الحياة للمواطنين.

قال المهندس رجب عرفة، إن المشروع يتم تنفيذه ضمن مشروعات برنامج IWSP2، الذى يهدف إلى تحسين الأوضاع بشكل متكامل لسكان القرى المستهدفة، والمساهمة في حماية البيئة عن طريق خفض تأثير تلوث مياه الصرف الصحي على جودة المياه.