بالتواريخ.. دليلك لأهم الظواهر الفلكية بسماء مصر حتى نهاية إبريل

كتب محمود راغب

يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية على موعد مع شهر مثالى يشهد العديد من الظواهر الفلكية التى تزين سماء مصر خلال شهر رمضان المعظم.

وفيما يلى ينشر "اليوم السابع" تفاصيل الظواهر الفلكية خلال شهر أبريل الجارى بالتواريخ، كما يلى:

- 9 أبريل:

اقتران القمر مع النجم بولوكس، حيث يقترن القمر مع النجم بولوكس (بيتا برج الجوزاء/ التوأم) في هذا اليوم حيث نراهما متجاوران في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل

- 10 أبريل:

اقتران القمر مع خلية النحل ، حيث يقترن القمر مع الحشد النجمي خلية النحل في برج السرطان

- 16 أبريل:

اكتمال القمر (بدر رمضان) ، حيث يبدو لنا القمر بدرا في الفترة من 15 إلى 17 ابريل حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل اما ذروة البدر فستكون في 16 ابريل

- 23-22 أبريل:

- زخة شهب القيثارة ، حيث تحدث هذه الظاهرة سنوياً ما بين 16 إلى 25 إبريل، وتبلغ ذروتها في 22-23 ، وتُرى هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة Lyra (القيثارة).

- 30-24 أبريل:

(القمر/ الزهرة/ المشتري/ المريخ/ زحل) ، حيث يترائى القمر مع الكواكب الأربعة الزهرة والمشترى والمريخ وزحل في مشهد رائع فجرا في الفترة من 24 الى 30 ابريل

- 25 أبريل:

يقترن القمر مع كوكب زحل (يتجاوران في السماء)

-26 أبريل:

يقترن القمر مع كوكب المريخ

- 27 أبريل :

يقترن القمر مع كوكبي الزهرة والمشتري معا

- 29 أبريل:

عطارد في أكبر استطالة له .، حيث يبلغ كوكب عطارد أقصى استطالة له من الشمس في هذا اليوم بنحو 20.6 درجة

- 30 أبريل:

كسوف جزئي للشمس ، حيث يحدث كسوف الشمس دائما عندما يكون القمر محاق ، ولهذا يكون هناك كسوف جزئي للشمس في هذا اليوم ولكنه غير مرئي في مصر او المنطقة العربية

- 30 أبريل:

القمر الجديد - (محاق شوال)، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم حيث يكون وجه القمر المضيئ ناحية الشمس ووجه المظلم ناحية الأرض لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل

- 30 أبريل:

يقترن الزهرة والمشترى