انهيار جزئى لعقار سكنى في إمبابة دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

وقع انهيار جزئى لعقار سكنى في شارع الوحدة بمنطقة إمبابة دون إصابات، وانتقل رجال الحماية المدنية ومسئولى المحافظة الى المكان وتم إجراء المعاينة اللازمة لموقع الحادث، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بحدوث انهيار جزئي للعقار رقم 162 بالشارع المشار إليه.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية ومسؤولو حي الشمال إلى محل البلاغ، وتبين سقوط أجزاء من سقف الطابق الأرضي وظهور حديد التسليح، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار مع إخطار إدارة التنظيم ولجنة هندسية تابعة لجامعة القاهرة للمعاينة وتحديد مدى سلامة العقار.