انقطاع المياه عن قرى ومراكز وادى النطرون وامتداد البستان بالبحيرة لمدة 12ساعة

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة انقطاع المياه عن قري ومراكز وادي النطرون وامتداد البستان وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 9/4/2022 من الساعه 7 صباحا حتى الأحد الموافق 10/4/22 الساعه 7 صباحا.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لأعمال التطوير والتوسعه لطريق القاهره الاسكندريه الصحراوي بمنطقه وادي النطرون.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتا إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.