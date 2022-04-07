اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 15 رحلة طيران دولية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، 15 رحلة طيران دولية أوروبية، ضمن 76 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى غدا الجمعة.

وكشفت جداول وصول الرحلات الأسبوعية، أن أغلب الرحلات تصل من 8 دول أوروبية وأن من بين الرحلات 3 داخلية و73 رحلة دولية أغلبها أوروبية.

وتبين من كشوف الرحلات وصول 3 رحلات من بلجيكا و4 رحلات من هولندا و12 رحلة من المطارات الإيطالية و19 رحلة من ألمانيا و16 من التشيك، و15 من بولندا، كما يستقبل المطار 3 رحلات من سويسرا، ورحلة من مطار لكسمبورج، و3 رحلات داخلية من مطار القاهرة الدولي.