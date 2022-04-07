اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 أبريل 2022 07:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 15 رحلة طيران دولية

الخميس، 07 أبريل 2022 07:00 ص
اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 15 رحلة طيران دولية مطار مرسى علم - صورة أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، 15 رحلة طيران دولية أوروبية، ضمن 76 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى غدا الجمعة.

وكشفت جداول وصول الرحلات الأسبوعية، أن أغلب الرحلات تصل من 8 دول أوروبية وأن من بين الرحلات 3 داخلية و73 رحلة دولية أغلبها أوروبية.

وتبين من كشوف الرحلات وصول 3 رحلات من بلجيكا و4 رحلات من هولندا و12 رحلة من المطارات الإيطالية و19 رحلة من ألمانيا و16 من التشيك، و15 من بولندا، كما يستقبل المطار 3 رحلات من سويسرا، ورحلة من مطار لكسمبورج، و3 رحلات داخلية من مطار القاهرة الدولي.


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

مرسى علم

رحلات طيران

مطار مرسى علم الدولى

رحلات اوروبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة