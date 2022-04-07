اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 أبريل 2022 02:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان تدرس اتخاذ إجراءات حازمة ضد "جرائم الحرب" الروسية

الخميس، 07 أبريل 2022 01:16 م
اليابان تدرس اتخاذ إجراءات حازمة ضد "جرائم الحرب" الروسية رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الخميس، عن أن بلاده تخطط لاتخاذ مزيد من الإجراءات الحازمة ردا على العملية العسكرية الروسية وقتل مدنيين في أوكرانيا.


وقال كيشيدا - في تصريح للصحفيين، حسب ما نقلته وكالة (كيودو) اليابانية- إنني"أدين الفظائع وجرائم الحرب فى أوكرانيا،إن الحكومة تهدف إلى إعلان التفاصيل غدا بعد التنسيق مع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبري".


وأضاف: أنه في إطار الجهود المبذولة لمساعدة الفارين من أوكرانيا، تعمل حكومة اليابان على توفير مقاعد في الرحلات الجوية المباشرة بين اليابان وبولندا، ابتداء من هذا الأسبوع، مشيدا بتوفير بولندا الملاذ لمثل هؤلاء الناس.


وفى موسكو.. أعلن الأمن الروسي في شبه جزيرة القرم اليوم، عن احتجاز مواطن أوكراني يشتبه بتورطه في أنشطة تنظيم مسلح غير قانوني.. ويواجه المحتجز تهمة بموجب مادة في القانون الجنائي تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما.


وقال الأمن الروسي - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن ضباط من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في القرم اعتقلوا مواطنا أوكرانيا يشتبه في ضلوعه في أنشطة جماعة مسلحة غير شرعية تعمل في أراضي دولة أجنبية لأغراض تتعارض مع مصالح روسيا.


وأشار إلى أن المحتجز، بصفته عضوا في تنظيم مسلح غير شرعي ثبت أنه قام بتزويد الكتيبة بالموارد المادية والزي العسكري والطعام، وشارك كثيرا في أعمال مناهضة لروسيا على أراضي منطقة جنيتشيسك جنوب أوكرانيا، بما في ذلك خلال العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.


اليابان

فوميو كيشيدا

روسيا

أوكرانيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة