اليابان تدرس اتخاذ إجراءات حازمة ضد "جرائم الحرب" الروسية

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كشف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الخميس، عن أن بلاده تخطط لاتخاذ مزيد من الإجراءات الحازمة ردا على العملية العسكرية الروسية وقتل مدنيين في أوكرانيا.



وقال كيشيدا - في تصريح للصحفيين، حسب ما نقلته وكالة (كيودو) اليابانية- إنني"أدين الفظائع وجرائم الحرب فى أوكرانيا،إن الحكومة تهدف إلى إعلان التفاصيل غدا بعد التنسيق مع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبري".



وأضاف: أنه في إطار الجهود المبذولة لمساعدة الفارين من أوكرانيا، تعمل حكومة اليابان على توفير مقاعد في الرحلات الجوية المباشرة بين اليابان وبولندا، ابتداء من هذا الأسبوع، مشيدا بتوفير بولندا الملاذ لمثل هؤلاء الناس.



وفى موسكو.. أعلن الأمن الروسي في شبه جزيرة القرم اليوم، عن احتجاز مواطن أوكراني يشتبه بتورطه في أنشطة تنظيم مسلح غير قانوني.. ويواجه المحتجز تهمة بموجب مادة في القانون الجنائي تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما.



وقال الأمن الروسي - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن ضباط من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في القرم اعتقلوا مواطنا أوكرانيا يشتبه في ضلوعه في أنشطة جماعة مسلحة غير شرعية تعمل في أراضي دولة أجنبية لأغراض تتعارض مع مصالح روسيا.



وأشار إلى أن المحتجز، بصفته عضوا في تنظيم مسلح غير شرعي ثبت أنه قام بتزويد الكتيبة بالموارد المادية والزي العسكري والطعام، وشارك كثيرا في أعمال مناهضة لروسيا على أراضي منطقة جنيتشيسك جنوب أوكرانيا، بما في ذلك خلال العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.