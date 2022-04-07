اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 أبريل 2022 05:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الوحدة المحلية بمطاى المنيا تواصل إغلاق مزلقان على باشا لإحلال وتجديد الكوبرى

الخميس، 07 أبريل 2022 05:00 ص
الوحدة المحلية بمطاى المنيا تواصل إغلاق مزلقان على باشا لإحلال وتجديد الكوبرى مزلقان - صورة أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل الوحدة المحلية  لمركز ومدينة مطاى إغلاق مزلقان على باشا لليوم الثانى على التوالى لعمل الإصلاحات فى الكوبرى، وبدأت أعمال الإغلاق أمس وحتى الانتهاء من الأعمال.

وقالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى فى بيان لها، أنه سيجرى إغلاق مزلقان على باشا بالكيلو 210 مركز مطاي اعتبارا من أمس، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بكوبرى علي باشا.

على أن يكون البديل هو مزلقان مجلس مدينة مطاى ومزلقان محطة مطاى ومزلقان الشرقيين.

وحدات محلية

السكة الحديد

مطاى

اخبار المنيا

محافظة المنيا

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة