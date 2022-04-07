الوحدة المحلية بمطاى المنيا تواصل إغلاق مزلقان على باشا لإحلال وتجديد الكوبرى

المنيا - حسن عبد الغفار





وقالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى فى بيان لها، أنه سيجرى إغلاق مزلقان على باشا بالكيلو 210 مركز مطاي اعتبارا من أمس، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بكوبرى علي باشا. تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى إغلاق مزلقان على باشا لليوم الثانى على التوالى لعمل الإصلاحات فى الكوبرى، وبدأت أعمال الإغلاق أمس وحتى الانتهاء من الأعمال.وقالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى فى بيان لها، أنه سيجرى إغلاق مزلقان على باشا بالكيلو 210 مركز مطاي اعتبارا من أمس، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بكوبرى علي باشا.



على أن يكون البديل هو مزلقان مجلس مدينة مطاى ومزلقان محطة مطاى ومزلقان الشرقيين.