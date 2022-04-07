اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 أبريل 2022 02:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بالإدارة الهندسية ببنها لتلقيهم رشوة من صاحب شركة

الخميس، 07 أبريل 2022 02:37 م
المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بالإدارة الهندسية ببنها لتلقيهم رشوة من صاحب شركة محكمة جنايات بنها
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل من مدير الإدارة الهندسية وكبير مهندسى التنظيم ومهندس تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، كما قررت المحكمة عزلهم من وظيفتهم بتهمة تلقى رشوة من صاحب إحدى شركات المقاولات، لاستخراج ترخيص له على قطعة أرض بمنطقة منشية النور ببنها مملوكة لإحدى الشركات الاستثمارية.

كانت الرقابة الإدارية فى القليوبية تلقت بلاغا من صاحب إحدى الشركات يفيد قيام مهندسة بمجلس مدينة بنها بطلب رشوة مليون جنيه منه نظير استخراج ترخيص له على قطعة أرض بمنطقة منشية النور ببنها.

وعلى الفور جرى إعداد التسجيلات اللازمة ومسايرة المهندسة للحصول على الرشوة، حيث تم الاتفاق مع المهندسة على الحصول على مبلغ الرشوة على دفعتين، وأثناء ذلك جرى ضبط المهندسة أثناء تلقيها نصف المبلغ 500 ألف جنيه، واعترفت باتفاقها على أن مبلغ الرشوة لها ولمدير الإدارة الهندسية ومهندس التنظيم بالوحدة المحلية ببنها.

وتوجهت قوة أمنية وألقى القبض على المتهمين وهم "س ع ف" مدير الإدارة الهندسية، و"ع ع ا" مدير إدارة التنظيم، و"س ا ج" مهندسة التنظيم، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهم وإحالتهم للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.


اخبار القليوبية

جنايات بنها

محكمة جنايات بنها

السجن المشدد

مهندس تنظيم

مجلس مدينة بنها

محافظة القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جنايات بنها تنظر قضية مقتل الطفل عمار بسبب 8 آلاف جنيه.. فيديو

الأحد، 27 مارس 2022 02:07 م

جنايات بنها تحيل أوراق متهمين بقتل صاحب شركة سياحة إلى المفتى

الأربعاء، 16 مارس 2022 03:26 م

جنايات بنها تستمع لمرافعة دفاع متهمي قضية مقتل صاحب شركة سياحة على يد بائعى خضار

الأربعاء، 16 مارس 2022 07:30 ص

جنايات بنها تنطق بالحكم اليوم في قضية مقتل طفل على يد قاطعى طريق لسرقة "موتوسيكل والده"

الأربعاء، 16 مارس 2022 06:30 ص

جنايات بنها تنظر قضية مقتل شاب وإشعال النار بجثته على يد 5 متهمين للنطق بالحكم

الأربعاء، 16 مارس 2022 03:30 ص

جنايات بنها تقضى بالمؤبد لتاجر بتهمة قتل زوجته ودفنها سرا بمقابر الصدقة

الأربعاء، 09 مارس 2022 01:33 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة