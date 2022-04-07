المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بالإدارة الهندسية ببنها لتلقيهم رشوة من صاحب شركة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل من مدير الإدارة الهندسية وكبير مهندسى التنظيم ومهندس تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، كما قررت المحكمة عزلهم من وظيفتهم بتهمة تلقى رشوة من صاحب إحدى شركات المقاولات، لاستخراج ترخيص له على قطعة أرض بمنطقة منشية النور ببنها مملوكة لإحدى الشركات الاستثمارية.

كانت الرقابة الإدارية فى القليوبية تلقت بلاغا من صاحب إحدى الشركات يفيد قيام مهندسة بمجلس مدينة بنها بطلب رشوة مليون جنيه منه نظير استخراج ترخيص له على قطعة أرض بمنطقة منشية النور ببنها.

وعلى الفور جرى إعداد التسجيلات اللازمة ومسايرة المهندسة للحصول على الرشوة، حيث تم الاتفاق مع المهندسة على الحصول على مبلغ الرشوة على دفعتين، وأثناء ذلك جرى ضبط المهندسة أثناء تلقيها نصف المبلغ 500 ألف جنيه، واعترفت باتفاقها على أن مبلغ الرشوة لها ولمدير الإدارة الهندسية ومهندس التنظيم بالوحدة المحلية ببنها.

وتوجهت قوة أمنية وألقى القبض على المتهمين وهم "س ع ف" مدير الإدارة الهندسية، و"ع ع ا" مدير إدارة التنظيم، و"س ا ج" مهندسة التنظيم، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهم وإحالتهم للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.