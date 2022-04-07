القوى العاملة فى البحر الأحمر تتلقى اليوم قبول طلبات 295 فرصة عمل

تبدأ مديرية القوي العاملة بالبحر الأحمر من اليوم الخميس، وحتي استيفاء العدد المطلوب في قبول طلبات 295 من راغبي العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة علي 31 مهنة برواتب مجزية في 30 منشأة، بالفنادق والقري السياحية التابعة للمحافظة في الغردقة، ومرسى علم، والقصير.

أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان ، مشيرا إلي أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

ومن جانبه أوضح سعيد عبد الراضي مدير المديرية ، أن الفرص المطلوبة تتمثل في 63 مشرف غرف ، و 56 عامل تجهيز وتحضير ، و 15 طباخ أول وثان ، ورئيس قسم سخن ، ومساعد رئيس قسم السخن ، و 23 مضيف ، و 32 مساعد مضيف ، و 4 موظف استقبال ، و 15 مراقب أمن ، وموظفة علاقات نزلاء ، و استيوارد ، و نقاش براتب يصل لـ 5 آلاف جنيه .

وأضاف مدير المديرية أن من المهن المطلوب تمتد إلي مدير مطعم ، ومساعد مدير مطعم، و 2 رئيس مضيفين، و 2 مساعد رئيس مضيفين، ومنقذ، و 2 رئيس صف مطعم، و 3 موظفة استقبال مطعم ،و موظف قسم تدريب وتنمية ، وفنى معدات، و 2 فني مكافحة آفات، و9 عامل زراعي، و 8 عمال مغسلة ، وسباك، و 3 كهربائي ، وصراف مطعم، وعامل كافتيريا، وفني لحام ، 6 عامل سكن .

وقال عبد الراضي : إن الراغبين في العمل بهذه المهن عليهم التقدم بمقر المديرية شارع المصالح الحكومية، الدهار- الغردقة - البحر الأحمر.