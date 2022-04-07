القومية للأنفاق تستلم آخر محطة بالقطاع الأول فى "مترو الهرم" خلال أيام

كتب رضا حبيشى

تتسلم الهيئة القومية للأنفاق خلال أيام موقع أخر محطة بالقطاع الأول من مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو الممتد من حدائق الأشجار ب 6 أكتوبر حتى ميدان المساحة بشارع الهرم بطول 14 كم وعدد 12 محطة نفقية، حيث تواصل حاليا شركات المقاولات إنشاءات في 11 محطة.

وقالت مصادر مسئولة لليوم السابع إنه يتم إغلاق شارع الهرم من المنطقة الأثرية بالأهرامات فى اتجاه الجيزة طوال فترة تنفيذ المشروع، لافتة إلى أن المحطة المتبقية هي محطة المساحة، ويتم تجهيز كل محطة وإنشاءاتها وحوائطها الخرسانية قبل مرور الحفار العملاق منها.

وأضافت المصادر أن تحالف شركات مصرية يقوم حاليا بتنفيذ القطاع الأول أو الجزء الغربى من المرحلة الأولى من الخط الرابع الممتد من حدائق الأشجار حتى محطة المساحة بشارع الهرم، حيث تقوم حاليا بتنفيذ هذه الأعمال فى محطات حدائق الأشجار وحدائق الأهرام والنصر والمتحف المصرى الكبير والرماية والأهرام والمريوطية والعريش والمطبعة والطالبية ومدكور.

وأكدت المصادر أنه يقوم بالأعمال المدنية والإنشاءات بالقطاع الأول تحالف شركات مصرية يضم المقاولون العرب وكونكورد وبتروجيت وحسن علام للإنشاءات، فيما ستقوم شركة متسوبيشى كوربوريشن اليابانية بتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكة والسكة للجزء الغربى وورشة الصيانة للخاصة بالمشروع.

وأوضحت المصادر أن الشركات تقوم بهذه الأعمال لحين وصول الحفارات العملاقة المتعاقد عليها مع شركة هرنكنشت الألمانية وعددها 4 ماكينات حفر جديدة ذات قطر 6.5 متر لاستخدامها في أعمال حفر المسار النفقى للمرحلة الأولى من الخط الرابع، ومخطط انطلاق الحفر بالمسار النفقى من محطة حدائق الأشجار بـ 6 أكتوبر عقب وصول الحفارات العملاقة بعد انتهاء تجهيز مواقع المحطات لمرور الحفار العملاق منها، متجهة إلى ميدان الجيزة، حيث أن مسار قطارات هذا المشروع سيكون عبارة عن نفقين صغيرين سيتم إنشاءهما أسفل بعضهما ليمر كل اتجاه من القطارات فى نفق من النفقين.

وتواصل الهيئة القومية للأنفاق تقييم العرض المالي المتقدم لتنفيذ الأعمال المدنية للجزء الثانى أو القطاع الثانى من المرحلة الأولى بالخط الرابع للمترو المار بشارع الهرم والممتد بأطوال 5.1 كم ‎من محطة المساحة بشارع الهرم حتى مسجد عمرو ابن العاص بالفسطاط، بعدما تم قبول العرض الفني المتقدم من شركة اوراسكوم للإنشاءات.

والمرحلة الأولى من الخط الرابع تمتد من المحطة التبادلية بجوار ورشة الخط الرابع غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بحدائق الأهرام والمتحف المصرى الكبير وميدان الرماية، متجهة إلى شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، وتمتد بعد ذلك إلى محطة الملك الصالح، لتتقاطع مع الخط الأول للمترو، مارًا حتى محطة الفسطاط، وتشمل محطات حدائق الأشجار وحدائق الأهرام والنصر والمتحف الكبير وميدان الرماية والأهرام والمريوطية والعريش والمطبعة والطالبية ومدكور والمساحة والجيزة حيث الربط مع الخط الثانى للمترو، وميدان الجيزة والروضة والملك الصالح والفسطاط حيث الربط مع الخط الأول.