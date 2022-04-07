اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 أبريل 2022 08:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

القوات العراقية تعتقل إرهابيين اثنين تابعين لداعش فى بغداد

الخميس، 07 أبريل 2022 06:00 م
القوات العراقية تعتقل إرهابيين اثنين تابعين لداعش فى بغداد القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، اعتقال إرهابيين اثنين تابعين لتنظيم (داعش) خلال عملية أمنية في العاصمة بغداد.
وذكرت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "قوة من اللواء (22) فرقة المشاة السادسة، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4/1 إرهاب، وذلك بعد رصد تواجدهما في قاطع المسؤولية ضمن مناطق شمال بغداد".. مشيرة إلى أنه تم تسليم المطلوبين للجهات المختصة للتعامل معهم وفقا للقانون.
وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية للبحث عن فلول تنظيم (داعش) الإرهابي، وضبط الأسلحة والأعتدة التابعة للتنظيم الإرهابي في مختلف المحافظات العراقية.


العراق

الإرهاب فى العراق

داعش

داعش فى العراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة