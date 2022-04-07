القوات العراقية تعتقل إرهابيين اثنين تابعين لداعش فى بغداد

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، اعتقال إرهابيين اثنين تابعين لتنظيم (داعش) خلال عملية أمنية في العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "قوة من اللواء (22) فرقة المشاة السادسة، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4/1 إرهاب، وذلك بعد رصد تواجدهما في قاطع المسؤولية ضمن مناطق شمال بغداد".. مشيرة إلى أنه تم تسليم المطلوبين للجهات المختصة للتعامل معهم وفقا للقانون.

وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية للبحث عن فلول تنظيم (داعش) الإرهابي، وضبط الأسلحة والأعتدة التابعة للتنظيم الإرهابي في مختلف المحافظات العراقية.