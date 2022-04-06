فحص السيارات المتسببة فى إصابة 4 أشخاص واشتعال النيران بأتوبيس أعلى محور 26 يوليو

كتب أحمد الجعفرى

تعمل لجنة مشكلة بقرار من النيابة العامة على فحص السيارات المتسببة فى حادث طريق محور 26 يوليو، والذى أسفر عن إصابة 4 أشخاص، نتيجة اصطدام السيارات ببعضها وبأتوبيس، مما أسفر عن اشتعال النيران به، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

واستعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للمصابين، وطلبت تقريرا طبيا وافيا حول حالة كل منهم.

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات، لكشف ملابسات إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم وقع بين 3 سيارات وأتوبيس بطريق محور 26 يوليو، وأسفر الحادث عن اشتعال النار بالأتوبيس وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بمحور 26 يوليو في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إلى ميدان لبنان.

انتقل رجال الإدارة العامة للمرور، وتبين أن حادث تصادم وقع بين 3 سيارات ملاكي، وأتوبيس، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، واشتعال النار بالأتوبيس، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية، حيث جرت السيطرة على الحريق وإخماده، ورفع آثار الحادث، والاستماع لأقوال المصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.