السيطرة على حريق منزل بإحدى قرى شبين القناطر بالقليوبية دون إصابات

القليوبية - إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بأحد المنازل بقرية منشأة القناطر التابعة لمركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، دون خسائر بالأرواح أو ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بنشوب حريق بأحد المنازل بقرية منشأة الكرام دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، وبالمعاينة والفحص تبين أن المنزل عبارة عن طابق واحد مبني بالطوب اللبن ومعروش بالأخشاب، وتحرر محضر بالواقعة.

السيطرة على الحريق بالمنزل



بعد السيطرة على الحريق