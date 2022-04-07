اليوم السابع
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السجن المؤبد لـ8 متهمين بالاتجار فى الهيروين بأوسيم

الخميس، 07 أبريل 2022 09:31 م
السجن المؤبد لـ8 متهمين بالاتجار فى الهيروين بأوسيم المستشار عبد الشافى السيد عثمان
كتب سليم على

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عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، 8 متهمين بالسجن المؤبد وتغريمهم 500 الف جنيه لكل منهم ، لاتهامهم بحيازة 4 كيلو من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فى منطقة أوسيم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين شكلوا تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاتجار فى المواد المخدرة ، وتوصلت التحريات ان المتهمين جميعا حازوا كميات كبيرة من المراد المخدرة ، وأنهم قاموا بإعداد وتهيئة جزء منها للبيع إلى المتعاطين كما حازوا أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص للدفاع عن نشاطهم الاجرامي. واشارت التحقيقات، الى انه بتفتيش شخص ومسكن المتهمين تبين تواجد المتهمين الأول والرابع والخامس والسابع ، يفترشون الأرض وامامهم كمية كبيرة من المواد المخدرة وميزان رقمي وبندقيتين احدهما خرطوش و4 درجات فتمكن من ضبطهم وبالتفتيش عثر على عدد 5 أكياس بلاستيك شفاف كل كيس يحتوى على 100 تذكرة لمخدر الهيروين على شكل مسحوق وحصوات و4 أسطوانات كاملة لمخدر الهيروين و34 فارغ لطلقات اسلحة نارية، وبتفتيش المتهم الرابع عثر معه على 8 الاف جنيه و3 هواتف محموله، وبتفتيش المتهم الثامن عثر معه على مبلغ 4 آلاف و3 هاتف محمول ومطواه قرن غزال للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.


جنايات الجيزة

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